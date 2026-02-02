Le forze dell’ordine intensificano i controlli tra i giardini Speyer e la stazione di Ravenna. Da giorni, i carabinieri presidiano costantemente l’area per arginare il giro di droga e le rapine che si sono moltiplicate negli ultimi tempi. Le operazioni si stanno facendo più frequenti, e i controlli mirano a fermare i responsabili e mettere fine alla tensione che si respira in zona.

Ravenna, 2 febbraio 2026 – Non conosce praticamente sosta l’attività di controllo, da parte del personale che fa capo al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, nell’area della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer. Una campagna di mirati servizi straordinari che in questi giorni è stata intensificata, coinvolgendo reparti dell’articolazione territoriale, con la partecipazione di aliquote di militari delle Compagnie di Milano Marittima, Lugo e Faenza, nonché avvalendosi del supporto dei reparti speciali dell’Arma. Droga e rapine: gli arresti. Nel mese appena trascorso (gennaio) i carabinieri hanno svolto diverse attività di polizia giudiziaria di spessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Droga e rapine: si stringe il cerchio attorno ai giardini Speyer e alla stazione di Ravenna

