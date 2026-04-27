La polizia ha eseguito una vasta operazione a Napoli, portando all’arresto di tre persone in relazione all’omicidio di Raffaele Cinque. Sul posto sono ancora in corso numerose perquisizioni per raccogliere ulteriori prove. L’episodio ha coinvolto diverse unità investigative e si inserisce in un’indagine ancora aperta. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle accuse o sulle ipotesi di movente.

"> Maxi operazione della polizia a Napoli. Arresti per omicidio pluriaggravato. Napoli ha vissuto un’alba segnata da una maxi operazione della polizia. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre individui con numerosi precedenti penali. Questi sono gravemente indiziati di omicidio pluriaggravato e di detenzione abusiva di almeno due pistole. I reati sono aggravati dalla modalità mafiosa, come previsto dall’art. 416 bis. 1 c.p. Gli indagati sono accusati di aver causato la morte di Raffaele Cinque, avvenuta il 21 gennaio 2024, eseguendo almeno nove colpi di arma da fuoco, di cui due hanno colpito il corpo della vittima, uno al cranio e uno all’addome.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Omicidio di Raffaele Cinque: tre arresti e molte perquisizioni in corso.

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