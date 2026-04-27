Omicidio Cinque | tre arresti e l’ombra della mafia a Napoli

Tre persone sono state arrestate a Napoli in relazione all’omicidio di Raffaele Cinque, avvenuto il 21 gennaio 2024. Le indagini condotte dalla Procura hanno evidenziato l’utilizzo di metodi mafiosi e il possesso illegale di armi, ipotesi che hanno portato alle misure restrittive. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulla criminalità organizzata nella zona.

? Cosa sapere Tre arresti a Napoli per l'omicidio di Raffaele Cinque avvenuto il 21 gennaio 2024.. Indagini della Procura ipotizzano aggravanti per metodi mafiosi e possesso illegale di armi.. Tre arresti e diverse perquisizioni sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato nelle prime ore di questo lunedì 27 aprile 2026, in seguito a un’ordinanza del Procuratore della presso il Tribunale di Napoli che mira a colpire i responsabili dell’omicidio pluriaggravato di Raffaele Cinque, avvenuto il 21 gennaio 2024. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba su delega della magistratura, ha portato alla cattura di tre soggetti con precedenti penali già noti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Omicidio Cinque: tre arresti e l’ombra della mafia a Napoli ’NDRANGHETISTI - parte 1 | I Boss Invisibili della ’Ndrangheta Notizie correlate Mafia: reati di omicidio, droga ed estorsioni a Caltanissetta: cinque arrestiCinque arresti dei carabinieri della Stazione di Mazzarino e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, a carico di... Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliL'uomo, legato al clan Contini, fu ammazzato nel 2024 a Secondigliano, dentro casa sua. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, tre arresti per l'omicidio di Raffaele Cinque: la vittima cercò scampo lanciandosi da una finestra; L'omicidio di Raffaele Cinque, arrestati tre pluripregiudicati; Raffaele Cinque, svolta nelle indagini a due anni dall'omicidio: tre arresti. L'agguato in stile Gomorra e la fuga dal balcone; Operazione della polizia alle prime luci dell'alba: tre arresti e numerose perquisizioni. Camorra, luce sull’omicidio di Raffaele Cinque a Napoli: 3 arrestiNAPOLI Omicidio risolto a Napoli: in corso 3 arresti e perquisizioni. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore di Napoli, è in corso un’operazione della Polizia di Stato in esecuzione del ... corrieredellacalabria.it Omicidio di Raffaele Cinque, clan Contini, svolta nelle indagini dopo due anni: tre arresti a NapoliOmicidio risolto a Napoli. Dalle prime luci dell’alba, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è in corso un'operazione della Polizia di Stato per notificare ordinanz ... fanpage.it Sono finiti in manette perché gravemente indiziati di #omicidio pluriaggravato, quello di Raffaele Cinque, avvenuto il 21 gennaio del 2024 a #Secondigliano. La vittima si lanciò dal balcone per sfuggire ai killer - facebook.com facebook Duplice omicidio Vecchio-Rovetta, dopo trentacinque anni cinque persone a giudizio x.com