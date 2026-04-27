De Martino in beneficenza il risarcimento dei video intimi rubati | parlano i legali

Il caso riguarda Stefano De Martino, coinvolto in un’indagine per revenge porn, in cui si discute del risarcimento ottenuto dai video intimi rubati. Il conduttore ha deciso di devolvere in beneficenza l’intera somma che riceverà come risarcimento. I suoi avvocati hanno confermato questa scelta, che sarà portata avanti in via legale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti giudiziari legati alla diffusione di materiale privato senza consenso.

Si continua a parlare del caso di Stefano De Martino e i video intimi rubati. Il conduttore di Affari tuoi ha deciso di destinare in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento che otterrà nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn che lo vede coinvolto come parte lesa. La decisione è stata comunicata dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali del presentatore Rai, a seguito della notizia sull’iscrizione nel registro degli indagati di un addetto alla sicurezza da parte della Procura di Roma. Stefano De Martino, la decisione: in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento per la diffusione dei video intimi. Nuovi elementi sul caso del furto dei video intimi di Stefano De Martino: il conduttore di Affari Tuoi ha deciso di devolvere in beneficenza la somma che otterrà come risarcimento.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - De Martino, in beneficenza il risarcimento dei video intimi rubati: parlano i legali Notizie correlate “Stefano De Martino devolverà in beneficenza il risarcimento per i video intimi rubati”, l’annuncio dei legaliI legali di Stefano De Martino, Angelo e Sergio Pisani, hanno annunciato la decisione del conduttore: devolverà in beneficenza l'intera somma che... “Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza”: così gli avvocati di Stefano De MartinoStefano De Martino ha deciso di destinare in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento che otterrà nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza: così gli avvocati di Stefano De Martino; Video rubati, i legali di De Martino 'in beneficenza il risarcimento'; Stefano De Martino, per i video rubati indagato un tecnico della sicurezza. Il risarcimento sarà devoluto in beneficenza; Stefano De Martino devolverà in beneficenza il risarcimento per i video intimi rubati, l'annuncio dei legali. Stefano De Martino devolverà in beneficenza il risarcimento per i video intimi rubati, l’annuncio dei legaliI legali di Stefano De Martino, Angelo e Sergio Pisani, hanno annunciato la decisione del conduttore: devolverà in beneficenza l'intera somma che otterrà ... fanpage.it Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza: così gli avvocati di Stefano De MartinoIl conduttore tv è parte lesa in un caso di revenge porn. I suoi avvocati: Il sistema di tutela della privacy digitale è carente ... ilfattoquotidiano.it Voglia di un bel concerto A San Martino di Lupari (PD) sabato 9 maggio presso il Palasport andrà in scena: L'emozione dell'opera. Le più belle melodie dell'opera lirica eseguite dall'Orchestra regionale Filarmonia Veneta con i coristi del Teatro La Fenice. Du - facebook.com facebook Video intimi hackerati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli, indagato addetto alla sorveglianza x.com