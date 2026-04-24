L'Unione Europea ha firmato un accordo di partenariato con il Bangladesh per creare vie legali di ingresso rivolte ai migranti qualificati. L'intesa mira a regolare il flusso di lavoratori specializzati provenienti dal paese asiatico, facilitando il loro inserimento nel mercato del lavoro europeo. L'accordo prevede procedure condivise e strumenti di gestione comune, con l'obiettivo di garantire un percorso legale e trasparente per i professionisti interessati.

Il 20 aprile 2026, l’Unione Europea e il Bangladesh hanno siglato un Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC), segnando una nuova fase nelle relazioni bilaterali. Questo accordo, che sostituisce quello del 2001, mira a rafforzare la collaborazione su diversi fronti, inclusi commercio, investimenti, energia, sicurezza e, in modo significativo, la migrazione e la gestione dei lavoratori qualificati. Contesto dell’Accordo: Il Bangladesh è il primo Paese dell’Asia meridionale a concludere un moderno APC con l’UE. Cooperazione sulla migrazione: L’accordo prevede una gestione congiunta dei flussi migratori, promuovendo percorsi sicuri e regolari per la mobilità della forza lavoro.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - UE, accordo di partenariato con Bangladesh: vie legali per migranti qualificati

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