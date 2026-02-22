Evasione fiscale per oltre 100 mila euro la Cassazione conferma la condanna di un imprenditore

Un imprenditore di Cammarata, Giuseppe Reina, di 81 anni, ha subito una condanna a 13 mesi di reclusione per aver evaso oltre 100 mila euro di tasse. La Cassazione ha respinto il suo ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Firenze. La vicenda riguarda la mancata dichiarazione di redditi e il tentativo di nascondere entrate. Reina resta in attesa di eventuali sviluppi sul procedimento.

I giudici di merito avevano ritenuto che l'imputato non avesse fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare costi o perdite in grado di ridurre l'imposta dovuta. La Cassazione ha confermato che la società non depositava bilanci dal 2010 e non aveva risposto alle richieste della Guardia di finanza. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3 mila euro in favore della Cassa delle ammende.

Evasione fiscale, sequestro da oltre due milioni di euro. L'imprenditore si oppone, la Cassazione conferma

Evasione fiscale, sequestro da oltre due milioni di euro a un imprenditore

