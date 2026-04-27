Martedì 28 aprile alle 17:30 si terrà presso Palazzo Albicini un dibattito dedicato al rapporto tra il Barocco e le interpretazioni filosofiche della “piega”. I professori Polizzi e Ronchi illustreranno come il concetto di piega venga affrontato nel contesto artistico e culturale del periodo barocco, con un focus sulle riflessioni di Leibniz e Deleuze. L'incontro si propone di analizzare le implicazioni estetiche e filosofiche di questa nozione.

? Cosa sapere Dibattito su Leibniz e Deleuze martedì 28 aprile alle 17:30 presso Palazzo Albicini.. I professori Polizzi e Ronchi analizzano il concetto di piega nel contesto barocco.. Martedì 28 aprile alle 17:30, Palazzo Albicini ospiterà un dibattito filosofico su Leibniz, Deleuze e Serres per esplorare il concetto di piega nel contesto della mostra dedicata al Barocco. L’appuntamento, previsto presso il circolo Aurora in Corso Garibaldi 80, nasce dalla sinergia tra l’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, la Società Dante Alighieri e l’Associazione Gabriella Poma. L’obiettivo del confronto intellettuale è superare la visione puramente estetica delle decorazioni barocche o dei chiaroscuri pittorici, per indagare come tale movimento abbia introdotto una vera categoria interpretativa della realtà attraverso la filosofia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre l’estetica: il Barocco e il mistero della “piega” filosofica

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