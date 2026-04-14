Passeggiata filosofica in natura Uno sguardo oltre il verde | seminare-crescere-camminare
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, promossa annualmente dalle Nazioni Unite, Nuova Acropoli Bologna organizza una passeggiata in natura intitolata
Nuova Acropoli Bologna invita la cittadinanza come ogni anno a un’iniziativa per celebrare il nostro pianeta, in occasione della Giornata Mondiale della Terra indetta ogni anno dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza nasce con l’obiettivo di riportare l’attenzione sull’ambiente e sulla sua.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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