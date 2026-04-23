Filosofia e Barocco | si indaga il concetto di piega con i professor Gaspare Polizzi e Rocco Ronchi
Il fascino del Barocco non è solo una questione di estetica o di architettura, ma un labirinto filosofico che continua a influenzare la contemporaneità. Di questo si discuterà martedì 28 aprile, alle ore 17,30, al Circolo Aurora (Palazzo Albicini) in corso Garibaldi 80, nel quarto appuntamento.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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