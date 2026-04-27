Un nuovo modello chiamato Domea, sviluppato a Cinisello, è stato presentato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il progetto mira a migliorare la vita indipendente delle persone, andando oltre i tradizionali servizi di assistenza. La presentazione si è svolta recentemente, coinvolgendo esperti e rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa si inserisce in un contesto di innovazione nel settore dei servizi sociali.

? Cosa sapere Il progetto Domea di Cinisello è stato presentato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.. Il modello integra Asst Nord Milano e cooperative per l'autonomia di 35mila over 65.. Il progetto Domea, nato nell’ambito di Cinisello, è stato presentato come modello d’eccellenza presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa durante un percorso formativo sulla vita indipendente organizzato insieme alla Regione Toscana. L’iniziativa, denominata Domea – Il potere di farsi casa, ha portato il confronto sul piano nazionale discutendo di autonomia abitativa e progetti di vita per disabili e anziani. L’esperienza nasce dalla sinergia tra diversi attori del territorio: Asst Nord Milano, Residenze del Sole, Arcipelago Anffas, Cooperativa Solaris e Il Torpedone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre l’assistenza: il modello Domea rivoluziona la vita indipendente

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