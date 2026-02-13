Disabilità e vita indipendente il modello Cesena fa scuola | il progetto Curvamare esportato al workshop internazionale

Una rappresentanza dei Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha presentato l’esperienza degli alloggi di Via Parini, a Cesena, dove vivono stabilmente sei persone adulte con disabilità Una delegazione del Settore servizi sociali dell’Unione Valle Savio ha preso parte al 18esimo workshop internazionale per la formazione, la ricerca e le pratiche di salute collettiva, tenuto a Parma. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul tema delle politiche dell’abitare e ha visto la partecipazione di dirigenti e funzionari di diverse realtà italiane, oltre a una delegazione brasiliana.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su disabilità vita

A Cesena, nasce un nuovo progetto dedicato alle persone con disabilità.

Ultime notizie su disabilità vita

Argomenti discussi: Vita indipendente, aperto l’avviso per le persone con disabilità in Altotevere; Disabilità. Umbria per tutti, presentato il piano d’azione regionale per i diritti; Riforma della disabilità, Progetto di Vita e deistituzionalizzazione nell’incontro con Natascia Curto; Lavoro e indipendenza: il nuovo orizzonte per 24 persone con disabilità nel Distretto di Riccione.

Disabilità e vita indipendente, le regole per i progetti delle RegioniSono state pubblicate, da parte del Ministero del Lavoro, le linee guida per la presentazione di progetti di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità, da parte dalle ... disabili.com

Casa, formazione e lavoro: Avezzano investe sul futuro delle persone con disabilitàIl vicesindaco Di Berardino racconta un progetto che parla di autonomia Avezzano. Non un semplice intervento abitativo, ma un vero percorso di vita indipendente. È questo il cuore del progetto ... terremarsicane.it

È dura da ammettere, ma seguendoti nella tua giovane vita, ho capito che esiste una disabilità "bella" e una disabilità "brutta" e che anche in questo "mondo a parte" le persone - dagli sconosciuti, ai terapisti, ai medici - subiscono il fascino del bello, proprio co - facebook.com facebook