Disabilità dall’istruzione alla vita indipendente | Oltre 1.300 segnalazioni i diritti non sono ancora effettivi INTERVISTE

L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha presentato al Parlamento la sua prima Relazione annuale, offrendo un quadro delle attività svolte nel primo anno di operato. Durante questa presentazione sono state raccolte oltre 1.300 segnalazioni riguardanti questioni legate all’istruzione e alla vita indipendente, evidenziando che molti diritti delle persone con disabilità risultano ancora non pienamente realizzati.

Con la presentazione al Parlamento della prima Relazione annuale, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità traccia un bilancio del suo primo anno di attività. Il documento, relativo al 2025 e illustrato alla Camera il 15 aprile 2026, segna il passaggio da una fase istitutiva a una prima verifica operativa del sistema di tutela dei diritti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Vita indipendente per giovani con disabilità: a Perugia nasce una "palestra di vita" grazie al PnrrAll'incontro "Trame" alle Corti Perugine presentati i progetti di co-housing che trasformano l'assistenza in autonomia reale, tra Perugia e Assisi... Leggi anche: Sostegno alle persone con disabilità, pronto il bando per i progetti di vita indipendente: bonus fino a 15mila euro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scuola, incrementate risorse di bando per allievi con disabilità; Istruzione per stare s/comode. In risposta a Prima di ogni cosa; Tavolo di concertazione sul lavoro delle persone con disabilità, l’assessore Di Sciascio apre il confronto sugli Avvisi per contributi ai datori di lavoro di persone con disabilità; I gemelli omozigoti Rapisarda: dirigenti scolastici con disabilità visiva a capo di due Licei. La disabilità non preclude la leadership. Disabilità, dall’istruzione alla vita indipendente: Oltre 1.300 segnalazioni, i diritti non sono ancora effettivi. INTERVISTECon la presentazione al Parlamento della prima Relazione annuale, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità traccia un bilancio del suo primo anno di attività. Il documento ... orizzontescuola.it Docente allontanata dalla figlia disabile: Ravinale attacca la RegioneLa consigliera regionale di AVS attacca la Giunta: carenze strutturali e mancanza di risposte sull’assistenza agli alunni con gravi disabilità ... giornalelavoce.it Le cure termali possono essere riconosciute anche a persone con disabilità, ma non in modo automatico. Il requisito principale è che la patologia rientri tra quelle previste dalla normativa e che il trattamento sia ritenuto necessario e non meramente preventivo - facebook.com facebook A Arco il 18 aprile si parla di disabilità e lavoro con stand, basket in carrozzina, interventi, e concerto di Eugenio Finardi. Evento gratuito. #lagodigarda #inclusione #evento x.com