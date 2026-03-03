Viridea record di presenze per i primi due giorni | oltre 26mila persone all' inaugurazione FOTO

Nel fine settimana di inaugurazione, tra il 28 febbraio e il 1 marzo, il nuovo punto vendita di Viridea a Carate Brianza ha registrato oltre 26mila visitatori, stabilendo un record di presenze. Il grande store dedicato al giardinaggio, alla casa e agli animali ha attirato un numero elevato di persone nei primi due giorni di apertura, confermando l’interesse per questa nuova apertura commerciale nella zona.

Oltre 26mila presenze. È il numero record di visitatori che ha potuto contare il primo punto vendita brianzolo di Viridea nel weekend di inaugurazione, tra il 28 febbraio e il 1 marzo, a Carate Brianza dove il grande store per giardinaggio, casa e animali ha trovato la sua nuova casa. “Il grande entusiasmo mostrato dal pubblico in questi primi giorni, insieme ai back positivi dei nostri clienti, ci riempie di orgoglio - afferma Stefano Rappo, amministratore unico di Viridea -. Con l’apertura di Carate Brianza abbiamo investito in un team di oltre 50 collaboratori tra addetti e responsabili, pronti a fare di questo centro un polo di eccellenza per il territorio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Mancano solo gli ultimi dettagli prima dell'inaugurazione del nostro undicesimo Garden Center Viridea a Carate Brianza Un intero weekend di eventi ti aspetta, tra animazioni per tutta la famiglia, offerte speciali e sorprese verdi! sabato 28 febbraio e dom facebook