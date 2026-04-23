Karate e danza weekend di eventi a Pescara | attesi oltre 3mila partecipanti

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile a Pescara si svolgeranno due eventi nazionali organizzati dal Csen, coinvolgendo complessivamente oltre 3.000 partecipanti. La città ospiterà la Coppa Nazionale Karate 2026, mentre nello stesso periodo si terrà il Campionato nazionale di danza classica e di carattere, con il concorso “Pescara Danza 2026”. Due appuntamenti che riuniranno atleti e ballerini provenienti da diverse regioni italiane.

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport e dell’inclusione quello del 25 e 26 aprile a Pescara, dove sono in programma due grandi eventi nazionali firmati Csen: la Coppa Nazionale Karate 2026 e il Campionato nazionale di danza classica e di carattere con il concorso “Pescara Danza 2026”.La.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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