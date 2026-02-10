L’Italia del curling torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Amos Mosaner e Stefania Constantini conquistano il bronzo nel doppio misto, battendo la Gran Bretagna 5-3 nella finale per il terzo posto. È l’undicesima medaglia italiana in queste Olimpiadi, e dopo l’oro di quattro anni fa, la coppia conferma di essere tra le migliori al mondo.

Undicesima medaglia per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo l’oro conquistato quattro anni fa, la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini si conferma tra le migliori al mondo e conquista la medaglia di bronzo nel doppio misto, superando la Gran Bretagna 5-3 nella finale per il terzo posto. Una finale combattuta punto a punto. La “finallina” olimpica è stata una gara intensa, giocata sul filo dell’equilibrio e della tattica. Il punteggio è rimasto sempre contenuto, senza mai allargarsi oltre il margine minimo di una lunghezza, segno di una sfida bloccata e studiata nei minimi dettagli da entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Olimpiadi Milano-Cortina, l’Italia del curling torna sul podio: bronzo per Constantini-Mosaner

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

L’Italia conquista il bronzo nel curling misto alle Olimpiadi, battendo la Gran Bretagna 5-3 nell’ultima partita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo; Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news.

Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: l'Italia cerca il bronzo con Monaser e Costantini, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

Olimpiadi Invernali, scoppia il caso medaglie rotte a Milano Cortina 2026Tre medaglie si rompono subito dopo la premiazione a Milano Cortina 2026: atleti e social in allarme, la Fondazione indaga sul caso ... corrieredellosport.it

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 diventano l’occasione per rileggere lo sport come spazio di incontro, memoria e futuro. Dai territori protagonisti ai giovani, dai grandi simboli olimpici allo sport educativo del CSI, un viaggio che mostra come lo sport, - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina, tutte le medaglie vinte dall'Italia ai Giochi invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com