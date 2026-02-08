Olimpiadi Milano-Cortina Italia ancora sul podio | Dalmasso bronzo nel gigante parallelo

L’Italia conquista ancora medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa volta tocca a Dalmasso, che si aggiudica il bronzo nel gigante parallelo. La competizione si è svolta sul campo innevato, con due delle migliori atlete in gara. La pista era piena di tifosi e il pubblico ha applaudito a lungo, felice di vedere l’Italia sul podio.

Il palcoscenico innevato delle Olimpiadi ha regalato una pagina di sport indimenticabile, tinta interamente di azzurro grazie a una sfida che ha visto contrapposte due delle migliori interpreti della disciplina. La gara di gigante parallelo femminile si è conclusa con un risultato di prestigio per i colori italiani, portando alla ribalta la determinazione e il talento di Lucia Dalmasso. In un contesto competitivo dove la precisione millimetrica e la gestione della velocità fanno la differenza tra il successo e l’oblio, l’atleta veneta è riuscita a imporsi con autorità, conquistando una medaglia di bronzo che brilla di luce propria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard.

Oggi i giochi olimpici invernali si sono accesi con una giornata intensa.

