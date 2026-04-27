Venerdì 24 aprile, un gruppo di giovani ha attaccato il Bistrot situato nei giardini di Oleggio. Durante l’assalto, sono stati danneggiati vetri e tapparella del locale. I gestori hanno deciso di riaprire sabato, nonostante i danni subiti. L’episodio ha provocato tensioni tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

? Cosa sapere Gruppo di giovani aggredisce il Bistrot ai giardini di Oleggio venerdì 24 aprile.. I danni a vetrate e tapparella spingono i gestori a restare operativi da sabato.. Venerdì 24 aprile, la tranquillità di viale Mazzini 2 a Oleggio è stata bruscamente interrotta quando un gruppo di giovani ha aggredito il Bistrot ai giardini, causando danni strutturali e momenti di forte agitazione tra i clienti presenti davanti alla stazione. Il locale, che si trova proprio in prossimità del passaggio ferroviario, stava servendo le persone nel dehor quando l’episodio ha preso il sopravvento. Secondo quanto riferito dalla proprietaria, tutto è iniziato con un piccolo gruppo di ragazzi che ha cominciato a colpire con i calci gli specchietti delle vetture parcheggiate nelle vicinanze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oleggio, assalto al Bistrot: giovani in rivolta tra vetri e scontri

Notizie correlate

Assalto al treno in stazione a Cantù: vetri distrutti e aggressione al capotreno, arrestatoMomenti di tensione nel pomeriggio di giovedì 16 aprile 2026 alla stazione ferroviaria di Cantù, in via Veneto.

Casalpusterlengo nel caos: lame e vetri, 4 feriti tra i giovaniA Casalpusterlengo, tra sabato e domenica notte, una serie di violenti scontri nel centro storico ha causato il ricovero di tre giovani e un uomo di...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Oleggio, assalto nella serata di venerdì: in due devastano il bistrot dei giardini; Momenti di paura a Oleggio: urlano e spaccano i vetri di un locale con i clienti presenti.