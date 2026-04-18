Assalto al treno in stazione a Cantù | vetri distrutti e aggressione al capotreno arrestato

Giovedì 16 aprile 2026 alla stazione di Cantù si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un gruppo di persone. Durante l’assalto a un treno in partenza, alcuni vetri sono stati infranti e il capotreno è stato aggredito. Successivamente, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato uno degli aggressori presenti sul luogo. La situazione si è conclusa con l’arresto di una persona e il trasferimento in caserma.

Momenti di tensione nel pomeriggio di giovedì 16 aprile 2026 alla stazione ferroviaria di Cantù, in via Veneto. Intorno alle 15 una pattuglia della polizia locale, impegnata nei controlli sul territorio, è intervenuta dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. Sul posto gli agenti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Treno Milano-Como, paga il biglietto ma poi ci ripensa: caos a bordo e aggressione al capotreno, arrestato a CadoragoIl giovane viaggiava senza titolo di viaggio, paga la multa ma subito dopo pretende i soldi indietro. Raid al canile: distrutti arredi e vetriAlcuni malviventi si sono introdotti nel canile di via Robert Baden Powell a Piedimonte Matese. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Assalto al treno in stazione a Cantù: vetri distrutti e aggressione al capotreno, arrestato; Assalto al treno dei tifosi veneziani, il Tar conferma il Daspo; Sondrio, assalto al bus notturno: autista costretto a manovra di emergenza; Paolo Pattarello, morto a 78 anni l'irriducibile della Mala del Brenta: gli omicidi, il carcere e il nuovo arresto. Fino alla fine il rancore contro Felice Maniero. Alex Manninger morto travolto dal treno, riflettori sul semaforo del passaggio a livelloLe indagini sull'incidente in cui è morto l'ex portiere di calcio Alex Manninger si stanno concentrando sul semaforo del passaggio a livello. virgilio.it Assalto sul treno, quattro feriti con l’ascia in GermaniaStrasskirchen, 3 lug. (askanews) – Quattro persone sono rimaste ferite in Germania su un treno fra Amburgo e Vienna quando un uomo le ha attaccate con un’ascia. Le ferite sono leggere, ma la paura è ... affaritaliani.it Il Consorzio di bonifica denuncia un nuovo assalto notturno a San Ferdinando: "Violenza inaudita, barbara, criminale". L'allarme di Giovinazzo a Prefetto e Regione - facebook.com facebook Mercato #eolico, produttori cinesi di turbine all’assalto dell’estero x.com