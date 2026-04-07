Nella notte tra sabato e domenica, nel centro storico di Casalpusterlengo, si sono verificati diversi scontri violenti. Durante gli incidenti, quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale: tre giovani e un uomo di 42 anni. La scena si è conclusa con presenza di lame e vetri rotti, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

A Casalpusterlengo, tra sabato e domenica notte, una serie di violenti scontri nel centro storico ha causato il ricovero di tre giovani e un uomo di 42 anni. La dinamica ha l’uso di armi bianche, bottiglie e arredi urbani in diverse zone della città. L’escalation di violenza è partita intorno all’una di notte, quando una discussione iniziale è precipitata in una reazione a catena. Il caos ha investito aree strategiche come via Garibaldi, piazza del Popolo, largo Casali e la zona della stazione ferroviaria. Sotto i portici di largo Casali, l’intensità degli scontri è stata tale che tavoli e sedie dei locali sono stati scagliati contro i presenti, trasformandosi in veri e propri strumenti di offesa durante le risse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casalpusterlengo nel caos: lame e vetri, 4 feriti tra i giovani

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