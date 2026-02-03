La Camera di commercio investe Manovra da nove milioni per il futuro delle imprese

La Camera di commercio ha annunciato un investimento di nove milioni di euro per le imprese. Questa somma sarà utilizzata per sostenere le aziende italiane, che ogni anno versano questa cifra. L’obiettivo è restituire loro un aiuto concreto per il futuro.

Nove milioni di euro per sostenere il futuro delle aziende. Una cifra che le imprese versano ogni anno alla Camera di commercio e che, di fatto, in questo modo verrà loro restituita. "Non è un semplice stanziamento – afferma la giunta della Camera di commercio Toscana nord-ovest – ma un vero e proprio patto di sviluppo con il territorio", riferendosi al ’ Programma promozionale ’ per il 2026 che mette sul piatto investimenti per 9 milioni di euro. Soldi interamente destinati a interventi diretti che andranno a beneficio del variegato e vitale tessuto imprenditoriale di Massa Carrara, Lucca e Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Camera di commercio investe. Manovra da nove milioni per il futuro delle imprese Approfondimenti su Camera Commercio Camera di commercio, 4 milioni di euro per la competitività delle imprese ravennati La Camera di Commercio di Ravenna investe 4 milioni di euro per rafforzare la competitività delle imprese locali, puntando su ecosistemi imprenditoriali collaborativi, innovazione, internazionalizzazione, accesso al credito, turismo e sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle infrastrutture. Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro' La Camera di Commercio di Sassari ha avviato il progetto 'Camera del Futuro', un'iniziativa che punta a rafforzare il rapporto tra tecnologia e territorio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Camera Commercio Argomenti discussi: La Banca Mondiale; La Camera di Commercio di Cosenza presenta i bandi 2026: oltre 2 milioni verso le imprese; Bufera Camera di commercio. Nominata la fedelissima di Sabatini. I revisori dei conti: Illegittima; Revisione degli Usi Locali: al via l'aggiornamento della Camera di Commercio di Trento - Confcommercio. Un pieno di fiducia. Dalla Camera di Commercio 9 milioni per le impreseIl piano ambizioso approvato dalla giunta guidata da Valter Tamburini. L’ente trasforma il prelievo fiscale in carburante per l’innovazione, . la sostenibilità e la tutela del mercato nella nostra pro ... lanazione.it La Camera di commercio investe. Manovra da nove milioni per il futuro delle impreseE’ la cifra esatta che le aziende versano annualmente all’ente tramite il diritto camerale Non è un semplice stanziamento ma un vero e proprio patto di sviluppo con il territorio. lanazione.it Camera Commercio di Verona: transizione 5.0 al centro del 'Pid Study Tour' - facebook.com facebook La Camera di Commercio dell’Umbria informa che il Decreto del 15 luglio 2025 ha approvato il nuovo Sistema di Accreditamento nazionale del Back Office SUAP. Prorogata la scadenza per l’adozione delle nuove Specifiche Tecniche, il termine è fissato al 25 x.com

