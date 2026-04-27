Olanda tutti in arancione per festeggiare il compleanno di re Guglielmo Alessandro

Lunedì, i canali di Amsterdam sono stati attraversati da numerose barche con persone vestite di arancione, in occasione del 59esimo compleanno del re dei Paesi Bassi. La città si è popolata di cittadini che hanno partecipato alla celebrazione, creando un suggestivo corteo lungo le vie d'acqua. La festa si è svolta nel pieno rispetto delle tradizioni locali, con numerosi partecipanti che hanno condiviso il momento di festa.

Lunedì i canali di Amsterdam si sono riempiti di barche con a bordo centinaia di persone vestite di arancione per festeggiare il 59esimo compleanno del re dei Paesi Bassi, Guglielmo Alessandro. Le celebrazioni del Giorno del Re sono diventate un’attrazione nei Paesi Bassi che piace a residenti e turisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olanda, tutti in arancione per festeggiare il compleanno di re Guglielmo Alessandro Notizie correlate Leggi anche: Olanda, il re pilota in incognito: il “secondo lavoro” di Guglielmo Alessandro Re Guglielmo Alessandro d'Olanda, la regina Máxima e le principesse Amalia, Alexia e Ariane al King's Day. Il video di Amica.itLa famiglia reale dei Paesi Bassi si è riunita domenica per celebrare il Koningsdag, il Giorno del Re, e Amalia d’Olanda è riuscita a rubare la scena... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Maxima d’Olanda, abito da sera di 19 anni fa con scollatura audace e pioggia di diamanti. Olanda, tutti in arancione per festeggiare il compleanno di re Guglielmo AlessandroLunedì i canali di Amsterdam si sono riempiti di barche con a bordo centinaia di persone vestite di arancione per festeggiare il 59esimo compleanno del re dei ... lapresse.it Azzate si tinge d’arancione: al Belvedere torna la magia della Festa OlandeseDomenica 3 maggio la tredicesima edizione della festa nazionale olandese tra mercatini dei ragazzi, specialità gastronomiche e l'unico gelato allo Stroopwafel d'Italia ... varesenews.it