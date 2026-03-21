Olanda il re pilota in incognito | il secondo lavoro di Guglielmo Alessandro

In Olanda, Guglielmo Alessandro ha partecipato come pilota in incognito durante un volo di linea, svolgendo le normali procedure di briefing, controlli pre-volo e decollo. Alla guida dell’aereo non c’era un pilota qualunque, ma il re dei Paesi Bassi, che ha preso i comandi senza essere riconosciuto. La sua presenza al volo è stata mantenuta segreta fino alla fine.

Il briefing prima della partenza, i controlli pre-volo e poi il decollo. Procedure standard per qualsiasi volo di linea, ma in questo caso ai comandi non c’è un pilota qualunque: c’è Guglielmo Alessandro, re dei Paesi Bassi. Per anni, infatti, il sovrano ha svolto un vero e proprio “secondo lavoro” come pilota per la compagnia di bandiera olandese KLM, mantenendo però il massimo riserbo sulla propria identità. Per i passeggeri, ai comandi del velivolo c’era semplicemente “Meneer van Buren”, pseudonimo scelto per non attirare attenzione. Voli in incognito per oltre vent’anni. La passione per il volo accompagna il re da tempo. Anche dopo la salita al trono nel 2013, Guglielmo Alessandro ha continuato a pilotare, spesso come copilota su voli di linea europei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olanda, il re pilota in incognito: il “secondo lavoro” di Guglielmo Alessandro Articoli correlati Gabriele Sabattini di Macè è il secondo ‘Boss in Incognito’ del 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Leggi anche: Addio ad Alessandro Pesenti Rossi, il primo pilota bergamasco di Formula 1 Contenuti utili per approfondire Guglielmo Alessandro Olanda, il re pilota in incognito: il secondo lavoro di Guglielmo AlessandroIl briefing prima della partenza, i controlli pre-volo e poi il decollo. Procedure standard per qualsiasi volo di linea, ma in questo caso ai comandi non c’è ... thesocialpost.it Olanda, il re Guglielmo Alessandro ha un secondo lavoroHa pilotato per anni con uno pseudonimo ... msn.com