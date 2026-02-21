‘La Città di Carnevale 2026’ in piazza Mazzini | festa grande a Falconara con i The Breakfast Club
FALCONARA MARITTIMA – Grande festa a partire dalle 15 di oggi, sabato 21 febbraio, in piazza Mazzini. ‘La Città di Carnevale 2026’, che da oltre un decennio anima il centro cittadino, ha trasformato il cuore di Falconara in una coloratissima agorà con animazione, musica e la tradizionale sfilata delle maschere, aperta a gruppi, famiglie e scuole. A rendere la festa ancora più coinvolgente, la premiazione delle maschere, dalla più bella alle più originali: in palio un buono viaggio, buoni ristorante offerti dai principali ristoranti di Falconara e buoni spesa. Il viaggio, premio per la migliore maschera, è andato a 'Gli amici di Harry Potter' con Hermione, Hagrid e due piccolissime mandragore, due gemellini di pochi mesi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
