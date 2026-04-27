Oggi re e regina d' Inghilterra in volo verso Washington

Oggi il re e la regina d'Inghilterra sono partiti in volo verso Washington per una visita di Stato negli Stati Uniti. Il programma ufficiale è stato modificato e sono state adottate misure di sicurezza più rigide, dopo l’attentato avvenuto durante un evento dedicato ai media a Washington. Alla sparatoria ha partecipato anche il presidente degli Stati Uniti. La visita proseguirà con incontri ufficiali e cerimonie tra i rappresentanti dei due paesi.

La visita di Stato di re Carlo e della regina Camilla negli Stati Uniti è confermata, ma il programma è stato rivisto e le misure di sicurezza sono state potenziate alla luce della sparatoria avvenuta durante un gala per i media a Washington cui ha partecipato anche il presidente Donald Trump. Re Carlo e la regina Camilla volano negli Stati Uniti. Carlo e Camilla partono oggi lunedì 27 aprile per Washington: la conferma del viaggio è arrivata domenica, quando Buckingham Palace ha diffuso un comunicato in cui ha spiegato che «dopo i colloqui avuti su entrambe le sponde dell’Atlantico e seguendo il consiglio del Governo, possiamo confermare che la visita di Stato di Loro Maestà si svolgerà come previsto ».🔗 Leggi su Amica.it

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