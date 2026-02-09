Capitan Locatelli lascia la Juventus a fine stagione | volo di sola andata per l’Inghilterra

Manuel Locatelli lascerà la Juventus a fine stagione. Il centrocampista, tra i migliori della squadra di Spalletti, ha deciso di cambiare aria e si trasferirà in Inghilterra. L’interesse di un club della Premier League è forte, e la sua partenza sembra ormai certa.

Juventus, doppio compleanno in casa bianconera: spengono le candeline capitan Locatelli e Cabal – FOTO

La Juventus celebra il compleanno di due suoi protagonisti: il capitano Manuel Locatelli e il difensore Juan Manuel Cabal.

McKennie lascia la Juventus a fine stagione? Arriva l’annuncio del papà di Wes, ecco il gesto sui social che infiamma i tifosi

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto.

Rinnovi Juve, il piano dopo Yildiz: da McKennie fino a… Spalletti. E occhio alla situazione Locatelli

capitan locatelli lascia laIsabella Locatelli lascia l’ItalRugbyLa seconda/terza linea dell'ItalRugby femminile Isabella Locatelli lascia la Nazionale dopo 56 caps in 11 anni ... ilnuovoterraglio.it

capitan locatelli lascia laRugby femminile, Isabella Locatelli lascia la NazionaleIsabella Locatelli lascia la Nazionale italiana di rugby femminile, con la quale ha collezionato 56 caps: l'addio alla maglia azzurra non coinciderà col ... oasport.it

