Capitan Locatelli lascia la Juventus a fine stagione | volo di sola andata per l’Inghilterra

Manuel Locatelli lascerà la Juventus a fine stagione. Il centrocampista, tra i migliori della squadra di Spalletti, ha deciso di cambiare aria e si trasferirà in Inghilterra. L’interesse di un club della Premier League è forte, e la sua partenza sembra ormai certa.

La Juventus celebra il compleanno di due suoi protagonisti: il capitano Manuel Locatelli e il difensore Juan Manuel Cabal.

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è ancora incerto.

Argomenti discussi: Isabella Locatelli lascia l’ItalRugby; Furia bianconera dopo il 1° tempo contro la Lazio, i tifosi sbottano: Manca un rigore...ma Locatelli che combina?; Rinnovi Juve, il piano dopo Yildiz: da McKennie fino a… Spalletti. E occhio alla situazione Locatelli; Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus (Coppa Italia).

Isabella Locatelli lascia l’ItalRugbyLa seconda/terza linea dell'ItalRugby femminile Isabella Locatelli lascia la Nazionale dopo 56 caps in 11 anni ... ilnuovoterraglio.it

Rugby femminile, Isabella Locatelli lascia la NazionaleIsabella Locatelli lascia la Nazionale italiana di rugby femminile, con la quale ha collezionato 56 caps: l'addio alla maglia azzurra non coinciderà col ... oasport.it

Manuel Locatelli si scusa con i tifosi della Juventus per l'errore commesso in occasione dello 0-1 Una macchia in un periodo ricco di buone prestazioni da parte del capitano bianconero © #Locatelli #Juventus #JuventusLazio #SpazioJ facebook

