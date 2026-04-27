Sergio Mattarella si conferma come figura di stabilità nel panorama politico italiano, con un mandato durato oltre undici anni. Durante questo periodo, ha affrontato sei governi diversi, tre guerre, una pandemia e tre legislature, con un’altra prevista entro un anno. La sua presenza si distingue come una costante in un clima politico caratterizzato da cambiamenti frequenti e sfide complesse.

È Sergio Mattarella il vero resistente. Undici anni e mezzo di mandato, sei governi di cinque maggioranze diverse, una pandemia, tre guerre, tre legislature e tra un anno la quarta. Sabato a San Severino Marche il presidente della Repubblica ha scandito, di nuovo: «Ora e sempre Resistenza!». Ce l’aveva con chi cerca di confondere torti e ragioni, partigiani e repubblichini, fascisti e antifascisti. E allora via di lezione storico-costituzionale. I partigiani e gli italiani – civili, militari, religiosi – che si opposero ai nazisti li ha messi tra i buoni, i fedeli a Mussolini, «complici» e «collaborazionisti» tra i cattivi. Chiaro, lineare, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa (mai citato) può prendere appunti.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Oggi il vero resistente è Mattarella (e non molla su Repubblica e valori)Undici anni e mezzo, sei governi e molte crisi: Mattarella resiste e difende la Repubblica. Un presidente che non molla su valori e Costituzione. lettera43.it