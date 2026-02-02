Milano-Cortina | Mattarella ' valori olimpici sono della Repubblica italiana'

Il presidente Mattarella ha ricordato che i valori olimpici sono parte della Repubblica Italiana. Da Milano e Cortina, così come da altri luoghi come Bormio, Livigno, Anterselva, Val di Fiemme e Verona, lo sport si mostra come uno strumento di speranza per il Paese. Oggi, le città che ospitano le Olimpiadi e le Paralimpiadi si preparano ad accogliere atleti e pubblico, puntando sulla forza di questa manifestazione per unire e rafforzare il senso di comunità.

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Da Milano e Cortina, da Bormio, da Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona -che ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi- lo sport si proporrà come veicolo di speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti. I valori olimpici di lealtà, inclusione, fraternità sono valori che la Repubblica Italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione della 145ma sessione del Comitato olimpico internazionale al Teatro alla Scala a Milano.

