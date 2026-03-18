mattarella e i valori della repubblica costituzione e carta onu il nostro dna

Il presidente della Repubblica ha sottolineato come i valori della Repubblica siano alla base della nascita dell’Italia unita e continuino a guidare il paese oggi. Ha ricordato l’importanza della Costituzione e della Carta Onu come elementi fondamentali del nostro patrimonio. La sua dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sui principi condivisi che definiscono l’identità nazionale.

I valori repubblicani sono il filo rosso che lega il passato – la nascita stessa dell’Italia unita – con il presente e le sue molte inquietudini. Filo rosso e, al tempo stesso, in un mondo scosso da tentazioni "egemoniche" che mettono a rischio, da più parti, l’equilibrio internazionale, bussola irrinunciabile, "saldo riferimento". In occasione della Giornata in cui si celebra l’Unità d’Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella guarda alla data del 17 marzo 1861, giorno della proclamazione del Regno d’Italia, "coronamento delle aspirazioni e dell’impegno civile" del Risorgimento, per legarla, idealmente, alla nascita dell’Italia di oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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