‘Officine Roseto’ alla Solot un corso di cinema gratuito

Una nuova iniziativa dedicata al cinema prenderà il via presso la sede locale, offrendo un corso gratuito di tre mesi aperto a tutti gli interessati. L’obiettivo è favorire la formazione e stimolare la creatività tra i partecipanti, senza richiedere costi di iscrizione. La proposta si rivolge a chi desidera approfondire le proprie competenze nel settore cinematografico e vuole conoscere meglio le tecniche di base.

Tempo di lettura: 3 minuti Una nuova iniziativa sta per prendere vita con uno sguardo rivolto al futuro, alla formazione e alla creatività. Solot Compagnia Stabile di Benevento ha messo a punto “Officine Roseto. Scuola di Arti e Mestieri del Cinema” nell’ambito del progetto “Roseto Capo Spulico, la fioritura di un borgo welcome”, promosso dal Comune di Roseto Capo Spulico e finanziato dall’Unione Europea Next Generation Eu-Ministero della Cultura. “Officine Roseto. Scuola di Arti e Mestieri del Cinema” è un corso intensivo della durata di sette giorni, finalizzato alla formazione di base nel campo della produzione audiovisiva e alla valorizzazione del territorio attraverso strumenti di comunicazione cinematografica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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