A Scampia si insegna cinema | al via il corso gratuito di produzione cinematografica

A Scampia, un nuovo corso gratuito di produzione cinematografica prenderà il via a maggio, con l’obiettivo di unire formazione, cinema e riscatto sociale. La prima edizione di 'Nuovocinema 167' si terrà nella zona delle Vele e rappresenta un'opportunità per approfondire le tecniche di produzione cinematografica. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti in un percorso dedicato al cinema, con l’intento di offrire strumenti pratici e professionali.

Formazione, cinema e riscatto sociale si incontrano all'ombra delle Vele. Nasce la prima edizione di 'Nuovocinema 167', corso intensivo in produzione cinematografica che aprirà i battenti a Napoli nel mese di maggio. Il progetto è il risultato di una sinergia tra Cattleya, il Comune di Napoli, il.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Modena città del cinema, al via corso gratuito per formare costumistiIl percorso promosso da Cna Foer finanziato dalla Regione Emilia-Romagna avrà come docenti Francesca Vecchi e Roberta Vecchi, costumiste...

A Francavilla al mare torna la rassegna cinematografica di Alphaville Non solo cinema: sei proiezioni gratuite ogni lunedìTorna Alphaville Non solo cinema-Cinema d'autore, la rassegna cinematografica gratuita per gli appassionati cinefili, in programma a Francavilla al...

Altri aggiornamenti

Pino Maddaloni: «Scampia mi ha insegnato che non bisogna giudicare. Non tutti hanno avuto come me l'opportunità di fare sport»«La fiamma partiva dalla mia palestra a Scampia. Pioveva tantissimo. Impossibile non emozionarsi, anche se nella quotidianità ci sono tante cose, mia moglie, le bambine, e si sa che lo sportivo è ... vanityfair.it

Il Natale a Napoli all’insegna dell’inclusione: tanti eventi da Scampia a BagnoliBen 188 eventi in tutte e 10 le Municipalità di Napoli, da Scampia a Ponticelli, passando per Fuorigrotta e Porta Capuana. Festività invernali all’insegna del policentrismo e dell’attenzione alle ... ilmattino.it