Modena città del cinema al via corso gratuito per formare costumisti

A Modena, un nuovo corso gratuito per costumisti è partito ieri, attirando molti giovani appassionati di cinema. La scelta di offrire formazione pratica mira a rispondere alla crescente domanda di figure specializzate nel settore. Un esempio concreto è il coinvolgimento di esperti del cinema locale, pronti a condividere le loro esperienze e competenze con i partecipanti.

Il percorso promosso da Cna Foer finanziato dalla Regione Emilia-Romagna avrà come docenti Francesca Vecchi e Roberta Vecchi, costumiste cinematografiche e teatrali di fama internazionale Modena si conferma laboratorio di competenze e professionalità legate alle industrie culturali e creative. Prenderà il via ad aprile 2026 il corso gratuito "Il valore e l'arte del costumista nel cinema e nell'audiovisivo", promosso da CNA Formazione Emilia-Romagna, sede di Modena, e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Un percorso formativo strutturato e altamente specializzante, pensato per rispondere alla crescente richiesta di figure professionali qualificate nel settore audiovisivo e per valorizzare un ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario cinematografico: quello del costumista.🔗 Leggi su Modenatoday.it

“Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema” dal 6 al 15 marzoIl Festival del Cinema di Spello torna dal 6 al 15 marzo con la sua XV edizione.

La Lega del Filo d'Oro cerca nuovi volontari: al via il corso gratuito ad OsimoLa Lega del Filo d’Oro organizza un corso gratuito ad Osimo, rivolto a chi desidera diventare volontario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.