Modena città del cinema al via corso gratuito per formare costumisti
A Modena, un nuovo corso gratuito per costumisti è partito ieri, attirando molti giovani appassionati di cinema. La scelta di offrire formazione pratica mira a rispondere alla crescente domanda di figure specializzate nel settore. Un esempio concreto è il coinvolgimento di esperti del cinema locale, pronti a condividere le loro esperienze e competenze con i partecipanti.
Il percorso promosso da Cna Foer finanziato dalla Regione Emilia-Romagna avrà come docenti Francesca Vecchi e Roberta Vecchi, costumiste cinematografiche e teatrali di fama internazionale Modena si conferma laboratorio di competenze e professionalità legate alle industrie culturali e creative. Prenderà il via ad aprile 2026 il corso gratuito "Il valore e l'arte del costumista nel cinema e nell'audiovisivo", promosso da CNA Formazione Emilia-Romagna, sede di Modena, e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Un percorso formativo strutturato e altamente specializzante, pensato per rispondere alla crescente richiesta di figure professionali qualificate nel settore audiovisivo e per valorizzare un ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario cinematografico: quello del costumista.🔗 Leggi su Modenatoday.it
