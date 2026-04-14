A pochi giorni dall’inizio di WrestleMania, l’attenzione si concentra sul confronto tra Roman Reigns e CM Punk, che si sfideranno nella seconda serata per il titolo mondiale WWE. La tensione tra i due è palpabile, alimentata da parole dure e accuse pubbliche. La settimana che precede l’evento è caratterizzata da dichiarazioni che aumentano l’attesa per il match finale, considerato uno dei momenti clou della manifestazione.

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che porta alle 2 notti di WrestleMania. Il main event della Night 2 sarà quello tra CM Punk e Roman Reigns con in palio il titolo mondiale WWE. Una sfida nata grazie alla vittoria della Royal Rumble di Roman Reigns, ma una rivalità tra i due che affonda le radici nel passato e in questi ultimi anni del ritorno di Punk in WWE. I due sono partiti subito forte in questa Road To WrestleMania, prima a parole e poi venendo ripetutamente alle mani nelle ultime settimane. Questa notte c’è stato l’ultimo confronto tra i due e nessuno si è voluto sporcare le mani, ma non sono mancati i colpi verbali e gli ultimi tentativi di prendersi un vantaggio psicologico in vista di domenica sera.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La quiete prima della tempesta. Tra Reigns e Punk volano solo parole tra odio, invidia e due verità

WWE: Il segmento tra Roman Reigns e CM Punk è stato modificato poco prima della puntata di RAWSecondo quanto riferito, i piani per il segmento conclusivo di Monday Night RAW con Roman Reigns e CM Punk sarebbero cambiati prima dell’inizio della...

WWE: CM Punk e Roman Reigns portano la rivalità sul personale a Raw prima di WrestleMania 42Il confronto verbale tra Punk e Reigns infiamma Raw e trasforma il main event di WrestleMania in una guerra di orgoglio e legacy.

Stanotte alle 2, in diretta su @netflixit ultima edizione di RAW prima di WrestleMania con l'ultimo presumibile faccia a faccia prima del loro scontro a WrestleMania tra ROMAN REIGNS e CM PUNK. A tal proposito, la WWE ha lanciato sul mercato proprio oggi, - facebook.com facebook

Roman Reigns pensa ci sia una bella differenza tra quando è una megastar come lui ad essere campione e quando lo sono gli altri! #TSOW #TSOS x.com