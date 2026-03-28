Scene e immagini choc il centrodestra sull’odio a campo largo | raccapricciante Solo odio altro che pacifici democratici

Da secoloditalia.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una manifestazione nel centro storico, sono state riprese scene violente e immagini forti, con alcuni partecipanti che hanno portato una testa di plastica in piazza. La manifestazione ha visto una grossa presenza di persone appartenenti a forze di destra, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per contenere i disordini. La situazione si è poi protratta con scontri e tensioni tra i partecipanti e gli agenti.

Con la testa del corteo arrivata in Piazza San Giovanni, e con una coda entrata entrata nella tangenziale Est di Roma nel quartiere San Lorenzo: tutti rigorosamente impegnati in slogan, grida e improperi contro il governo, l’interrogativo che accompagna l’avvio del corteo No Kings di Roma resta lo stesso. E ancora irrisolto: cosa c’è di “pacifico” nel vedere una ghigliottina che svetta tra le bandiere rosse? E quale traccia di democratica visione ravvisare nelle immagini della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, esposte a testa in giù? Corteo No Kings di Roma, campo largo alla violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

scene e immagini choc il centrodestra sull8217odio a campo largo raccapricciante solo odio altro che pacifici democratici
© Secoloditalia.it - Scene e immagini choc, il centrodestra sull’odio a campo largo: raccapricciante. Solo odio, altro che pacifici democratici

Articoli correlati

Leggi anche: Anguillara, i retroscena choc sull’odio contro i coniugi Carlomagno

“Noi solo spettatori del campo largo”, monito dei Liberal democraticiAvellino si prepara a tornare alle urne dopo il commissariamento: le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio 2026.

Contenuti e approfondimenti su Scene e immagini choc il centrodestra...

Discussioni sull' argomento Conigli in gabbia a Treviso: immagini choc e una proposta di legge per vietarle in tutta Italia; Conigli in gabbia, le immagini choc di un allevamento in provincia di Treviso: animali maltrattati e uccisi; Conigli ammazzati e ammassati. Immagini choc dall’allevamento trevigiano; Infortunio horror: Marlon del Gremio con il piede all’indietro, immagini da brivido. Giocatori sconvolti. Il video.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.