Scene e immagini choc il centrodestra sull’odio a campo largo | raccapricciante Solo odio altro che pacifici democratici

Durante una manifestazione nel centro storico, sono state riprese scene violente e immagini forti, con alcuni partecipanti che hanno portato una testa di plastica in piazza. La manifestazione ha visto una grossa presenza di persone appartenenti a forze di destra, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per contenere i disordini. La situazione si è poi protratta con scontri e tensioni tra i partecipanti e gli agenti.

Con la testa del corteo arrivata in Piazza San Giovanni, e con una coda entrata entrata nella tangenziale Est di Roma nel quartiere San Lorenzo: tutti rigorosamente impegnati in slogan, grida e improperi contro il governo, l’interrogativo che accompagna l’avvio del corteo No Kings di Roma resta lo stesso. E ancora irrisolto: cosa c’è di “pacifico” nel vedere una ghigliottina che svetta tra le bandiere rosse? E quale traccia di democratica visione ravvisare nelle immagini della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, esposte a testa in giù? Corteo No Kings di Roma, campo largo alla violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scene e immagini choc, il centrodestra sull’odio a campo largo: raccapricciante. Solo odio, altro che pacifici democratici Articoli correlati Leggi anche: Anguillara, i retroscena choc sull’odio contro i coniugi Carlomagno “Noi solo spettatori del campo largo”, monito dei Liberal democraticiAvellino si prepara a tornare alle urne dopo il commissariamento: le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio 2026. Contenuti e approfondimenti su Scene e immagini choc il centrodestra... Discussioni sull' argomento Conigli in gabbia a Treviso: immagini choc e una proposta di legge per vietarle in tutta Italia; Conigli in gabbia, le immagini choc di un allevamento in provincia di Treviso: animali maltrattati e uccisi; Conigli ammazzati e ammassati. Immagini choc dall’allevamento trevigiano; Infortunio horror: Marlon del Gremio con il piede all’indietro, immagini da brivido. Giocatori sconvolti. Il video. Tra le scene più ricordate di #IronMan2 c’è quella in cui la Vedova Nera entra in azione e mette rapidamente al tappeto Happy Hogan. Una sequenza breve ma diventata iconica, anche per un curioso retroscena legato alla lavorazione. Per ottenere il risultato - facebook.com facebook Dopo tre anni di assenza dalle scene, Blanco torna con nuova musica. L'attesissimo nuovo album "Ma'" uscirà il prossimo 3 aprile con due importanti collaborazioni che lo arricchiscono: dopo “Peggio del diavolo” con Gianluca Grignani – anticipata con un vid x.com