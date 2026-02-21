Se ci fosse per i cani di canile tutto l'interesse che c'è stato per Nazgul alle Olimpiadi ci sarebbero meno box occupati
Il cane Lupo Cecoslovacco Nazgul ha attirato l’attenzione globale quando ha invaso la pista di sci durante le Olimpiadi invernali, causando scompiglio nella gara femminile. La scena ha fatto il giro dei social, coinvolgendo migliaia di utenti e generando numerosi commenti. Se i cani dei canili ricevessero l’attenzione che ha suscitato questo episodio, probabilmente ci sarebbero meno cani in attesa di adozione. La vicenda rimane tra le più commentate di questa edizione olimpica.
Le immagini del Cane Lupo Cecoslovacco che ha "invaso" la pista di sci delle Olimpiadi dove si svolgeva una gara di fondo femminile hanno appassionato migliaia di persone. Ciò che va evitato è il rischio di emulazione, ovvero la rincorsa a comprare un Cane Lupo Cecoslovacco indotti dalla viralità della storia che invece può servire come leva per andare a guardare dentro i canili, almeno solo pure per condividere gli appelli di adozione di tanti animali in attesa di una famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it
