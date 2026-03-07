Fa parte di un'associazione terroristica 24enne arrestato di nuovo | nel 2024 progettava l'attentato a una chiesa

Un ragazzo di 24 anni è stato nuovamente arrestato con l'accusa di appartenere a un'associazione terroristica internazionale. Nel corso delle indagini si è scoperto che nel 2024 aveva pianificato un attentato contro una chiesa a Bergamo. L'arresto è avvenuto dopo ulteriori verifiche sulle sue attività e sui suoi legami. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a suo carico.

Un ragazzo di 24 anni è stato nuovamente arrestato perché accusato di far parte di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale: nel 2024 era stato scopeto che progettava di colpire una chiesa a Bergamo.