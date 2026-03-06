Trump | Inutile l' operazione di terra Libano minacce di Hezbollah | Israele si allontani dal confine Zelensky conferma | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Bombe sul Caucaso l' Europa si muove per Cipro

Recentemente, sono stati segnalati raid israeliani su Beirut e minacce di Hezbollah al confine libanese. Trump ha dichiarato che un'operazione di terra sarebbe inutile, mentre Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti hanno richiesto droni all'Ucraina. Nel Caucaso si sono verificati bombardamenti, e l’Europa sta muovendo risorse per Cipro. Teheran ha commentato che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto internazionale.