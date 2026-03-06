Trump | Inutile l' operazione di terra Libano minacce di Hezbollah | Israele si allontani dal confine Zelensky conferma | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Bombe sul Caucaso l' Europa si muove per Cipro
Recentemente, sono stati segnalati raid israeliani su Beirut e minacce di Hezbollah al confine libanese. Trump ha dichiarato che un'operazione di terra sarebbe inutile, mentre Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti hanno richiesto droni all'Ucraina. Nel Caucaso si sono verificati bombardamenti, e l’Europa sta muovendo risorse per Cipro. Teheran ha commentato che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto internazionale.
«Buio digitale» in Iran. NetBlocks, osservatorio di Internet, rileva come i dati «mostrino che l'Iran resta nel buio digitale dopo sei giorni di blackout di Internet, con la connettività all'1%». In un post su X NetBlocks aggiunge che «il regime continua a promuovere la sua agenda tramite reti autorizzate». La guerra contro l'Iran, che precipita il Medio Oriente nel caos, entra nel settimo giorno dopo una notte con attacchi e contrattacchi che hanno coinvolto il territorio iraniano, Israele e Libano. L'aviazione israeliana ha colpito intensamente Teheran e le roccaforti di Hezbollah a Beirut, e l'Iran ha risposto con il lancio di droni e missili contro Tel Aviv. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump: «Inutile l'operazione di terra». Due hotel colpiti in Bahrein. Indagine sulla scuola colpita. Zelensky conferma: «Gli Usa ci hanno chiesto i droni» | Bombe sul Caucaso, l'Europa si muove per Cipro
Teheran: «Se ci invadono, disastro per gli Usa». Trump: «Inutile l'operazione di terra». Due hotel colpiti in Bahrein. Indagine sulla scuola colpita | Bombe sul Caucaso, l'Europa si muove per CiproLe forze armate israeliane affermano di aver colpito durante la notte decine di edifici a più piani nella periferia sud di Beirut, utilizzati da...
Gli Usa hanno colpito la porta-droni iraniana #ShaidBagheri: "La nave è in fiamme". Colpo durissimo per Teheran, la diretta | VIDEO - facebook.com facebook
Dopo aver bombardato illegittimamente l'Iran, senza avvisare l'Europa, gli USA chiedono ora supporto logistico agli alleati atlantici. Ma noi non possiamo chinare il capo a Trump e accettare qualsiasi cosa nello spirito di un'alleanza e un'amicizia che gli Stati U x.com