Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi eventi: un’operazione di terra definita inutile da un ex presidente, due hotel colpiti in Bahrein, e un’indagine avviata su una scuola danneggiata. Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti hanno richiesto droni all’Ucraina. Sul fronte internazionale, ci sono stati raid israeliani su Beirut e tensioni nel Caucaso, mentre Teheran avverte che gli europei pagheranno il loro silenzio sul diritto.

(AGI) - Roma, 6 mar. - La Cina è in trattative con l'Iran per consentire alle navi adibite al trasporto di petrolio greggio e di gas naturale liquefatto del Qatar di attraversare in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Lo hanno riferito a Reuters tre fonti diplomatiche. Secondo alcune fonti, la Cina, che intrattiene relazioni amichevoli con l'Iran e dipende fortemente dalle forniture mediorientali, è scontenta della decisione della Repubblica islamica di paralizzare le spedizioni attraverso lo Stretto e sta facendo pressione su Teheran affinché consenta un passaggio sicuro per le navi. Pechino ricava circa il 45% del suo petrolio dallo Stretto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Teheran: «Se ci invadono, disastro per gli Usa». Trump: «Inutile l'operazione di terra». Due hotel colpiti in Bahrein. Indagine sulla scuola colpita | Bombe sul Caucaso, l'Europa si muove per CiproLe forze armate israeliane affermano di aver colpito durante la notte decine di edifici a più piani nella periferia sud di Beirut, utilizzati da...

