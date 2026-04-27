Ota Viaggi ha organizzato la sesta edizione di Obiettivo X in Basilicata, coinvolgendo 344 agenti e 112 ospiti. Durante l’evento si sono formate collaborazioni tra 11 network e cinque associazioni di categoria. L’appuntamento ha registrato un alto numero di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti, con l’obiettivo di discutere il futuro del turismo italiano.

? Cosa sapere Ota Viaggi ha riunito 344 agenti e 112 ospiti alla sesta edizione di Obiettivo X.. L'evento in Basilicata ha creato sinergie tra 11 network e 5 associazioni di categoria.. Trecentoquarantaquattro agenti di viaggio e centoventidue ospiti hanno dato vita alla sesta edizione di Obiettivo X, l’appuntamento organizzato da Ota Viaggi che si è concluso con numeri record per il turismo organizzato in Italia. L’evento, che ha riunito per tre giorni diverse anime della filiera, tra cui 11 network, 5 associazioni di categoria e 14 testate giornalistiche, ha trasformato il confronto professionale in un laboratorio vivace di visioni e modelli di business condivisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Obiettivo X: record di adesioni per il futuro del turismo italiano

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