Turismo Marche | 2025 da record con quasi 12 milioni di presenze e forte crescita internazionale Obiettivo | nuovi voli

Le Marche chiudono il 2025 con numeri storici. Quasi 12 milioni di presenze e 2,9 milioni di arrivi, segnando un aumento importante rispetto agli anni precedenti. La regione punta ora a rafforzare il settore con l’obiettivo di attirare più voli internazionali.

Le Marche hanno concluso un 2025 da record nel turismo, raggiungendo quasi 12 milioni di presenze e 2,9 milioni di arrivi. Il successo è stato presentato alla BIT di Milano, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento della regione e puntare a nuovi voli verso il Nord Europa e gli Stati Uniti. Un risultato storico per una regione che si conferma protagonista del turismo nel Centro Italia. Milano è stata la cornice per la presentazione dei dati che delineano un anno d’oro per il turismo nelle Marche. La regione ha sfiorato i 12 milioni di presenze, precisamente 11,9, e ha registrato 2,9 milioni di arrivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 2025 si chiude con numeri storici per il turismo nelle Marche.

