Tra il 25 aprile e il 1 maggio, il tempo in Italia presenta una situazione variabile, con ancora alcune perturbazioni che portano pioggia in alcune regioni. Tuttavia, le previsioni indicano anche un progressivo aumento delle temperature, con temperature più elevate che si affacciano nelle giornate successive. La stagione sta cambiando, e si attendono condizioni meteo che varieranno tra giorni di instabilità e periodi di sole più stabile.

L’Italia si trova sospesa tra gli ultimi colpi di coda dell’instabilità e una promessa sempre più concreta di caldo diffuso. Una transizione che non è solo stagionale, ma quasi simbolica: il passaggio da un clima ancora incerto a una fase che strizza già l’occhio all’estate. Meteo primavera: ultimi colpi di instabilità. Prima del cambio di passo definitivo, l’atmosfera continua a mostrare il suo lato più imprevedibile. Come sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, “prima di mettere via definitivamente i capi pesanti, occorre prestare attenzione agli ultimi fenomeni residui”. Nelle prossime ore, infatti, persistono condizioni di instabilità su Nord-Est, fascia adriatica e Sud Italia.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meteo, cambia tutto: che tempo farà tra 25 Aprile e 1 Maggio

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