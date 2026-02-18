Lavori al Bocciodromo | nei tempi previsti
Lavori al bocciodromo di Scandicci: i operai rispettano il cronoprogramma. Ieri mattina, l’assessore alle opere pubbliche, Salvatore Saltarello, ha visitato il cantiere, dove le squadre stanno rafforzando le fondamenta per garantire la sicurezza. Il Tamiro Martelli, chiuso da mesi a causa di cedimenti, sta subendo interventi di consolidamento. La tempistica prevista dall’impresa viene rispettata.
Bocciodromo di Scandicci, cronoprogramma ‘in orario’. Ieri mattina l’assessore alle opere pubbliche, Salvatore Saltarello ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dove gli operai sono al lavoro per consolidare le fondamenta e sistemare il bocciodromo Tamiro Martelli di Scandicci Alto, chiuso ormai da qualche mese per dei cedimenti che ne hanno messo a rischio la stabilità. E’ stato un duro colpo per la Bocciofila Scandiccese, che ha dovuto riorganizzarsi e spostare gli allenamenti altrove, ma la situazione sta tornando alla normalità. "I lavori sono nei tempi – ha detto Saltarello – attualmente la ditta sta inserendo 17 micropali nel terreno che aveva ceduto, in modo da consolidare l’area e procedere nei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
