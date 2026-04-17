La UEFA ha confermato che i lavori per Euro 32 stanno procedendo secondo i tempi stabiliti, rassicurando sul fatto che tutto sarà pronto per il torneo. Le dichiarazioni del presidente dell'organismo, in cui si esprimeva la speranza che le infrastrutture fossero completate, avevano suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità di disputare le partite in Italia. Le città di Milano e Napoli sono state al centro di alcuni dubbi legati ai lavori di preparazione.

Le parole di Ceferin (“Spero che le infrastrutture saranno pronte, altrimenti Euro 32 non si giocherà in Italia”) non erano certo passate inosservate. In Italia le infrastrutture sono quelle che sono. Non solo, ma non si riesce a creare un percorso scorrevole a livello burocratico-procedurale. Per cui è sempre un’impresa approcciare la costruzione di un nuovo stadio (basta guardare quel che sta accadendo da anni a Roma). Sono rare le eccezioni. Una di queste è lo Stadium della Juventus di fatto l’unico impianto pronto per ospitare un evento di tale portata. In Turchia invece gli stadi ci sono e sono pronti. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Michele Uva executive director dell’Uefa che all’evento organizzato dal Foglio ha provato a essere più rasicurante.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Euro 32, la Uefa rassicura: “Siamo nei tempi previsti”. I dubbi Milano e Napoli

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