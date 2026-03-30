Allo Scolmatore serve un nuovo ponte mobile Giani al cantiere della struttura crollata a Calambrone

Un elemento della parte mobile del Ponte dei Navicelli è stato rimosso ieri mattina da gru di grande portata e trasferito su una chiatta per interventi di riparazione. La struttura collega il terminal della Darsena Toscana alla strada Fi-Pi-Li e si trova nel cantiere in seguito al cedimento del meccanismo di sollevamento. Il crollo del ponte ha coinvolto la sezione che consente il passaggio dei mezzi sopra il canale.

Livorno, 30 marzo 2026 – Un pezzo di superstrada, la parte mobile del Ponte dei Navicelli, che collega il terminal della Darsena Toscana alla Fi-Pi-Li, è stato sollevato ieri mattina da grosse gru e posato su una chiatta per le riparazioni dopo il cedimento del meccanismo di sollevamento. Un lavoro ciclopico programmato da Città Metropolitana di Firenze, ente gestore della strada e finanziato dalla Regione, che sarà eseguito in tempi relativamente brevi, dato che entro il 20 aprile è prevista la riapertura della strada, con il ponte levatoio di nuovo in funzione. Il ponte mobile è fondamentale per permettere l’entrata in mare a Livorno, attraverso il Canale dei Navicelli, delle barche e degli yacht realizzati e rimessati nei cantieri nautici di Pisa dove lavorano 1000 addetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Allo Scolmatore serve un nuovo ponte mobile”. Giani al cantiere della struttura crollata a Calambrone Articoli correlati Calambrone | Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, accordo sull'ipotesi di progetto: piano da 35 milioni di euroPresentato il documento di fattibilità per la realizzazione dell'opera: i dettagli dalle fasi di progettazione all'affidamento dei lavori Un piano... Scolmatore a Livorno, Giani: “Subito nuovo ponte con risorse della Regione”FIRENZE – “Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d’Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione”. Una raccolta di contenuti su Allo Scolmatore Discussioni sull' argomento Allo Scolmatore serve un nuovo ponte mobile. Giani al cantiere della struttura crollata a Calambrone; Scolmatore, il Governo apre al ponte mobile; LO SCOLMATORE – L’Autostrada tirrenica e i giapponesi; Bimbo annegato nello scolmatore, don Natalino: Quanti morti dobbiamo ancora aspettare?. Lode allo scolmatore dell'Arno. L'esempio Toscana per le regioni a rischioCome nome il Mose vince su tutta la linea, con quel rimando alle acque da separare a nascondere l’acronimo ingegneristico, e certamente è anche un modello inimitabile di tecnica applicata, un unico ... ilfoglio.it Col sup in Arno rischia di morire allo Scolmatore - facebook.com facebook Salvataggio in extremis dei #vigilidelfuoco, allo scolmatore dell'Arno a Pontedera: un uomo su una tavola da SUP, intrappolato in acqua dal vortice di ritorno a valle delle paratie, è stato raggiunto e portato al sicuro dai soccorritori fluviali #Pisa #18marzo x.com