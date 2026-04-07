Nuovo ospedale di Acquapendente Terrosi | Nella vecchia struttura alloggi per i medici
È stato pubblicato il bando per la progettazione del nuovo ospedale di Acquapendente, una notizia che riguarda direttamente la sanità della zona. Il Comune ha annunciato che nella vecchia struttura verranno mantenuti alloggi destinati ai medici, mentre si prosegue con le procedure per il nuovo edificio. La scelta di affidare la progettazione a un bando pubblico rappresenta un passo formale nel processo di realizzazione dell’opera.
La sindaca Alessandra Terrosi interviene dopo l'annuncio del bando per la progettazione: "Confidiamo che possa vedere la luce in tempi ragionevoli, considerando che la sua programmazione risale al 2022" "La pubblicazione del bando per la progettazione del nuovo ospedale di Acquapendente è un'ottima notizia per la sanità locale. Attendevamo da tempo un concreto passo in avanti e ciò fa ben sperare: confidiamo che possa vedere la luce in tempi ragionevoli, considerando che la sua programmazione risale al 2022". Così Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente, commenta l'annuncio del direttore generale della Asl Viterbo, Egisto Bianconi, avvenuto nella recente conferenza con i comuni della provincia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
VIDEO Nuovo ospedale, il consigliere Melasecche: "Si spendono cifre assurde per la manutenzione della vecchia struttura"Il consigliere regionale Enrico Melasecche attacca il centro sinistra e la giunta Proietti sulla vicenda del nuovo ospedale di Terni.
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Da Cva al nuovo ospedale, Consiglio Valle convocato l'8 e il 9 aprile. Ordine del giorno con 48 punti, iscritte 14 interrogazioni e 20 interpellanze #ANSA x.com