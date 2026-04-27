Nuovo polo ad Arino | caos traffico e il dilemma del casello dopo 20 anni

A dieci chilometri dalla città, un nuovo polo logistico è stato aperto ad Arino, portando con sé un aumento significativo del traffico sulla Riviera del Brenta. Le strade si sono riempite di camion e veicoli pesanti, creando disagi per gli abitanti e i pendolari. La questione del casello autostradale è al centro delle discussioni da settimane, mentre il traffico intenso si somma alle difficoltà di gestione di un'area già congestionata.

? Cosa sapere L'insediamento del polo logistico di Arino aumenta il traffico pesante sulla Riviera del Brenta.. Il nuovo flusso richiede il ripristino dell'accesso autostradale fermo dal 2005.. Il nuovo polo logistico di Arino scatena la polemica sulla gestione dei flussi stradali lungo la Riviera del Brenta, dove la questione dell’accesso autostradale si riaccende dopo vent’anni di stallo. La necessità di gestire l’aumento massiccio di mezzi pesanti, previsto a seguito dell’insediamento della struttura produttiva nell’area un tempo destinata al progetto Veneto city, ha riportato al centro del dibattito pubblico la scelta tra il ripristino di un vecchio accesso o la creazione di una nuova infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo polo ad Arino: caos traffico e il dilemma del casello dopo 20 anni Notizie correlate Gastronomia d'eccellenza per il nuovo "polo del gusto": riapre dopo 20 anni la Galleria SavoiaA Marina Centro, incastonato tra il Parco del Mare e Viale Vespucci, venerdì 10 aprile riaprono al pubblico i nuovi ristoranti della Galleria Savoia,... A14, traffico in tilt: il carrello si ribalta dopo il casello di Pesaro. Caos e autogru in azionePesaro, 25 febbraio 2026 – Un’auto con carrello carico di macchinari ha perso il controllo in autostrada e si è ribaltata su un lato.