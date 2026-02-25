Pesaro, 25 febbraio 2026 – Un’auto con carrello carico di macchinari ha perso il controllo in autostrada e si è ribaltata su un lato. Traffico rallentato e intervento complesso dei soccorritori lungo l’A14. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 16, in direzione nord, subito dopo il casello di Pesaro. Per cause in corso di accertamento, un’unica autovettura che trainava un carrello adibito al trasporto di macchinari è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il carrello si è ribaltato su un lato, rendendo necessario un intervento tecnico. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi per la circolazione. Data la posizione e le condizioni del mezzo trainato, è stata fatta intervenire anche l’autogru dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A14, traffico in tilt: il carrello si ribalta dopo il casello di Pesaro. Caos e autogru in azione

