Pompei esposizione nella Palestra grande degli scavi con i corpi in gesso delle vittime dell' eruzione del 79 dc

A Pompei, nella Palestra grande degli scavi, è stata allestita un’esposizione con i corpi in gesso delle vittime dell’eruzione del 79 d.C. Sono visibili rappresentazioni di donne accovacciate, bambini in braccio ai genitori e uomini distesi con le braccia aperte o le mani in faccia. Le figure sono riprodotte tramite la tecnica dei calchi, creando un memoriale visivo di quegli eventi.

Donne accovacciate, bimbi in braccio ai genitori e uomini distesi, con le braccia aperte o con le mani in faccia, sono riprodotti attraverso la tecnica dei calchi nel "memoriale" che racconta la fine di Pompei e mostra le sue vittime nell'istante esatto in cui vennero ricoperte da cenere e lapilli nel 79 dopo Cristo. Pompei, le guide diffidano Zuchtriegel: «Tour affidati solo a personale abilitato» È il modo per guardare in faccia quella tragedia, e percepire il dolore e la paura, il tentativo inutile di proteggersi. I 22 corpi in gesso, per la prima volta, compongono l'allestimento permanente nella Palestra grande degli scavi: il percorso viene inaugurato oggi dal direttore Gabriel Zuchtriegel con il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

