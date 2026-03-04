Ceramica vietrese l' antica arte guarda al futuro | in Comune la consegna dei diplomi ai nuovi operatori

Nel municipio, sono stati consegnati i diplomi ai nuovi operatori specializzati nella lavorazione della ceramica vietrese, una tradizione antica che si tramanda di generazione in generazione. La cerimonia rappresenta un momento importante per chi ha completato il percorso formativo e si prepara a continuare a praticare questa arte. La ceramica vietrese, con radici profonde, guarda ora al futuro con nuove competenze.

L'antica tradizione della lavorazione dell'argilla si rinnova e si consolida attraverso la formazione ufficiale. Giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 10:00, l'aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare ospiterà la cerimonia di consegna degli attestati di qualificazione professionale per i nuovi "operatori della ceramica vietrese". Un traguardo che segna la conclusione del percorso di studi affrontato dagli allievi della Scuola di Ceramica Vietrese. Il progetto formativo non nasce isolato, ma è il frutto di una forte sinergia territoriale formalizzata attraverso un protocollo d'intesa. A fare rete per tutelare e tramandare questa...

