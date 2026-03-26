XII edizione Vinibuoni d’Italia a Taurasi la consegna dei diplomi alle aziende campane premiate

Durante la dodicesima edizione di Vinibuoni d’Italia, si è svolta a Taurasi la cerimonia di consegna dei diplomi alle aziende vinicole campane premiate. L’evento si è svolto presso il Castello Marchionale, con la partecipazione di rappresentanti del settore e esperti del patrimonio vitivinicolo regionale. Nella stessa giornata si è tenuto un incontro dedicato al patrimonio vinicolo della regione, con interventi di diversi relatori.

Si terrà sabato 28 marzo a Taurasi (ore 16.00), nel suggestivo scenario del Castello Marchionale, la cerimonia di consegna dei diplomi alle aziende campane premiate dalla guida ‘Vinibuoni d’Italia’, curata da Mario Busso e Alessandro Scorsone ed edita dal Touring Club Italiano. L’evento sarà ospitato in un luogo simbolico e ricco di fascino, il castello domina il borgo irpino con la sua storia secolare, testimone di un passato che ancora oggi contribuisce a definire l’identità culturale e produttiva del territorio. Taurasi rappresenta uno dei centri di eccellenza della Campania del vino, nome che richiama immediatamente qualità, tradizione e forte legame con una terra che ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama enologico italiano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - XII edizione Vinibuoni d’Italia, a Taurasi la consegna dei diplomi alle aziende campane premiate Articoli correlati A Grottaglie la XII edizione di “Mulieribus”, mostra dedicata alle donneTarantini Time QuotidianoSarà inaugurata alle ore 18 di sabato 14 marzo, nell’atelier della “Bottega Mastro” di Grottaglie, la dodicesima edizione... Domani a Roma la consegna dei diplomi della Scuola La PiraDomani, venerdì 23 gennaio 2026, l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ospiterà la cerimonia di consegna dei diplomi della Scuola...