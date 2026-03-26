XII edizione Vinibuoni d’Italia a Taurasi la consegna dei diplomi alle aziende campane premiate

Da fremondoweb.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la dodicesima edizione di Vinibuoni d’Italia, si è svolta a Taurasi la cerimonia di consegna dei diplomi alle aziende vinicole campane premiate. L’evento si è svolto presso il Castello Marchionale, con la partecipazione di rappresentanti del settore e esperti del patrimonio vitivinicolo regionale. Nella stessa giornata si è tenuto un incontro dedicato al patrimonio vinicolo della regione, con interventi di diversi relatori.

Si terrà sabato 28 marzo a Taurasi (ore 16.00), nel suggestivo scenario del Castello Marchionale, la cerimonia di consegna dei diplomi alle aziende campane premiate dalla guida ‘Vinibuoni d’Italia’, curata da Mario Busso e Alessandro Scorsone ed edita dal Touring Club Italiano. L’evento sarà ospitato in un luogo simbolico e ricco di fascino, il castello domina il borgo irpino con la sua storia secolare, testimone di un passato che ancora oggi contribuisce a definire l’identità culturale e produttiva del territorio. Taurasi rappresenta uno dei centri di eccellenza della Campania del vino, nome che richiama immediatamente qualità, tradizione e forte legame con una terra che ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama enologico italiano. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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