È stata posta una nuova targa sul muro dello stadio, dove il 28 aprile 1945, i partigiani fucilarono sedici ufficiali e sottufficiali delle Brigate Nere di Perugia e Leonessa, dopo aver ucciso tre partigiani a tradimento sotto l’inganno della resa. La targa ricorda quel momento e il nome dell’evento. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcune persone, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Una nuova targa sul muro dello stadio dove, il 28 aprile 1945, i partigiani fucilarono sedici ufficiali e sottufficiali delle Brigate Nere Perugia e Leonessa dopo che avevano ucciso a tradimento tre partigiani, fingendo la resa. A collocare la targa sono stati gli attivisti dell’ Anpi di Lecco. "Il nostro intento non è esaltare le condanne a morte ma ricordare rigorosamente i fatti accaduti, perché la verità storica è base necessaria per ogni giudizio", spiega Enrico Avagnina, presidente provinciale Anpi. La fucilazione dei 16 repubblichini è un episodio mistificato da neofascisti e esponenti di destra, che annualmente organizzano una commemorazione nostalgica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Nuova targa per un episodio mistificato"

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